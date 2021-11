Ondo Rape: Pásítọ̀ ní ẹ̀mí èsù ló gbé òun wọ̀ títí òun fi fi ipá bá olóyún oṣù mẹ́jọ lòpọ̀!

Ọwọ ti tẹ pasitọ ẹni ọdun mẹrindinlọgọta, Festus James to fi ipa ba oloyun osu mẹjọ sun ni agbegbe Agbabu nipinlẹ Ondo.

Agbẹnusọ Ileeṣẹ ọlọpaa nipinlẹ Ondo, Funmilayo Odunlami to fi idi iṣẹlẹ naa mulẹ ni pasitọ ọhun jẹwọ pe lootọ ni oun ṣe aṣemaṣe naa.

Arabinrin oloyun naa to jẹ ẹni ọdun mejilelogun lo tẹle pasitọ wọ yara to wa ni ''mission house'' to si fi ipa ba a lọpọ.