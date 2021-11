EndSARS Panel Report: Amòfin àti ajàfẹ́tọ̀ọ́ ní àwọn ń fẹ́ kí iṣẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ológun àti ọlọ́pàá tó pa olùwọ́de

ìṣẹ́jú 27 sẹ́yìn

Awọn eeyan kan ti abọ iwadii ipaniyan to waye lasiko iwọde EndSARS ni Lekki kan gbọngbọn, ti ṣe ipade akọroyin lori abọ igbimọ oluwadii naa, ti wọn gbe kalẹ fun ijọba.

Nigba to n ba BBC Yoruba sọrọ lori ohun ti ipade akọroyin naa da le lori, olori agbẹjọro fun awọn oluwọde EndSARS, to tun jẹ ajafẹtọọ ọmọniyan, Adesina Ogunlana ni o tun yẹ ki ijọba gba isẹ lọwọ awọn ọlọpaa ati ologun to lọwọ ninu iku awọn ọdọ lasiko iwọde naa.