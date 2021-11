Male contraception: Wo ọ̀ná tí àwọn okùnrin lè gbà ṣe ìfètòsọ́mọbíbí láì láì kọ́ndọ́ọ̀mù

Lara awọn ọna to gbajumọ julọ ni kọndọọmu lilo wa.

Ohun to yẹ ki o mọ nipa kọndọọmu okunrin

Okunrin tun gbọdọ lo kọndọọmu "latex," to jẹ eyii ti ajọ eto ilera agbaye, WHO ati ajọ UNFPA buwọlu.

Yiyọ nnkan ọmọkunrin ki atọ to jade

Ẹyii tun jẹ ọna kan pataki ti okunrin ti ko ba fẹran kọndọọmu lilo lati dena oyun, amọ kii ṣe ọna to muna doko daadaa.

Gẹgẹ bii ohun ti WHO sọ, ọna yii le kuna pẹlu ida mẹtadinlọgbọn.

Ọna yii ti awọn ọni Gẹẹsi n pe ni "Withdral method" tumọ si pe okunrin naa yoo yọ nnkan ọmọkunrin lasiko ibalopọ ki atọ rẹ to jade.

Ṣugbọn WHO ni eredi ti ọna naa ko ṣe munadoko ni pe o ṣeeṣe ki atọ ọmọkunrin jade ko to da, eyii to le yọri si oyun airotẹlẹ.