Baba Suwe: Suwebatu ni òun ni aya àkọ́fẹ́ Babatunde Omidina, kó tó di gbajúmọ̀ lawọn ti fẹ́ra

wákàtí kan sẹ́yìn

Suwebat naa si ti sọrọ nipa irufẹ ẹni ti oloogbe naa jẹ ati ibasẹpọ to wa laarin awọn mejeji, ki oloogbe ọhun to jade laye.

Obinrin naa sọ pe o pẹ ti awọn mejeji ti n ba ara awọn bọ, ki oloogbe naa to di gbajumọ lawujọ ere tiata Yoruba.

Obinrin naa to jẹ osẹre tiata Yoruba nigba kan ri sọ pe, oun kii ṣe ọmọde nidi iṣẹ tiata, awọn ewe iwoyi nikan lo ṣeeṣe ki wọn ma mọ ohun.

Gẹgẹ bii ohun to sọ, Baba Suwe n ṣaisan ni tootọ, ṣugbọn o ti n gbadun ki iku to ba lalejo.

O ni "Ohun to ṣokunfa iku Baba Suwe ni pe o n ṣaarẹ lati nnkan bii ọjọ melo kan, lootọ o ti n gbadun.. ṣugbọn ẹ jẹ ki a gba pe ọlọjọ lo de."

Nigba to n dahun ibeere lori boya o see see ka ri ọmọ Baba Suwe ti yoo gba ipo rẹ bii alawada ni agbo tiata, osere binrin naa ni iyẹn ku si ọwọ awọn ọmọ Baba Suwe.