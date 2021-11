Mike Tyson Canabis ambassador: Malawi kọ lẹ́tà sí Mike Tyson pé kó di asojú wọn fún ewé ọlà, igbó

Mike Tyson to jẹ gbajugbaja abẹsẹkubi ojo ni ti gba iwe ifẹ lati ọdọ ileesẹ ijọba apapọ orilẹ-ede Malawi to n ri sio eto ọgbin.

Won ni ki Mike Tyson jọwọ ara rẹ gẹgẹ bii asoju wọn lori ọra Igbo to jẹ ewé ọlà.

Ogbẹni Lowe so pe olokowo naa ni Mike Tyson ati pe oun naa ni oko Igbo to ti na owo si to pọ.