Kano bride die on wedding day: Mọ̀lẹ́bí obìnrin tó kú lọ́jọ́ ìgbéyàwó rẹ̀ ṣàlàyé bí ọ̀rọ̀ náà ṣe jẹ́

ìṣẹ́jú 32 sẹ́yìn

Iroyin iku obinrin naa milẹ titi lori ayelujara to bẹẹ to fi jẹ ibanujẹ fun ọpọ awọn ti wọn ko tilẹ mọ obinrin ọhun ri.

Ileeṣẹ iroyin BBC kan si ọkọ afẹsọna oloogbe naa lati mọ bi ọrọ ṣe jẹ, ohun to sọ ree...

Bi iku Hannatu ṣe waye

Ibatan oloogbe naa okunrin, Ayuba Yahaya sọ nipa ohun to ṣẹlẹ ni wakati diẹ ki ọlọjọ to de.

Awọn ibatan rẹ obinrin, to fi mọ awọn ọrẹ rẹ lo wa pẹlu rẹ lasiko ti iṣẹlẹ naa waye nitori wọn ti gunlẹ sibẹ ṣaaju fun ayẹyẹ igbeyawo ọhun.

Ni ti ilera oloogbe na, Ayuba sọ pe kii ṣe ẹni to maa n ṣaisan, ara rẹ si ji pepe ayafi igba to bẹrẹ si n sọrọ nipa inu to n dun un ni nnkan bii ọsẹ meji ṣeyin.