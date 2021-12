Ilegal Road Blocks in Nigeria: Gbogbo ọlọ́pàá tó ń gbégidínà lọ́nà àìtọ́, ẹ yọ wọ́n kúrò

Eyi ko ṣẹyin bi ọmọ ile aṣofin lati ipinlẹ Imo, Ifeanyi Momah ṣe ke gbajare sita pe awọn oju popo yii n da sunkẹrẹ fakẹrẹ ọkọ silẹ, to si n fa ijamba ọkọ to gbẹmi awọn eniyan.

O ni arin opopona ni awọn ọlọpaa gbe igi dena si eleyii to jasi iku awakọ tirela kan ati oṣiṣẹ rẹ, to fi mọ awọn to wa ninu ọkọ akero to le ni mẹwa.