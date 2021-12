Ramaphosa meets Buhari: Ààrẹ South Africa ṣèpàdé pọ pẹlú ààrẹ Buhari nílùú Abuja

Aarẹ Cyril Ramaphosa orilẹ-ede South Africa ti ṣe ipade pọ pẹlu aarẹ Muhammadu Buhari niluu Abuja lori ọna lati jẹ ki ibaṣepọ to dan mọran wa sii laarin orilẹede mejeeji.

Fun ọpọlọpọ ọdun ni awọn ọmọ ilẹ South Africa ti maa n ṣe ikọlu si awọn ọmọ Naijiria to jẹ oniṣowo lorilẹ ede South Africa eleyii to ti sakoba fun ajọṣepọ to wa laarin awọn ọmọ Naijiria ati awọn ọmọ ilẹ South Africa.