#Endsars Panel: Adegboruwa ní Sanwo-Olu kò láṣẹ lábẹ́ òfin láti da ìwádìí ìgbìmọ̀ Endsars nù

ìṣẹ́jú 17 sẹ́yìn

Agbejoro agba kan ni Naijiria, Ebun-Olu Adegboruwa ti ni ko si ofin kankan to fi aye gba gomina Babajide Sanwo-Olu, lati fi ọwọ da iwadii ajọ to ṣe iwadii Endsars nu.

Ninu atẹjade kan ti Adegboruwa fisita eyi to fi n sọ ero rẹ nipa ipinnu ijba Eko lori iwe ilana to gbe kalẹ nipa abọ igbimọ iwadii EndSARS ni agbẹjọro naa ti fi ero rẹ yii han.

''Labẹ ofin, ijọba apapọ to fi idi ofin iwadii Tribunal of Inquiry Law, section 15 mulẹ pe, oun kan ṣoṣo ti gomina ipinlẹ ni aṣẹ lati ṣe ni imuṣẹ iwadii ti awọn oluwadii ṣe.

''Bakan naa ni ko si nkankan to n jẹ white paper ninu ofin to de iwadii Tribunal ni ipinlẹ Eko, to ni ki gomina da iṣẹ wọn nu lẹyin iwadii to munadoko ti wọn gbe jade.''