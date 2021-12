Dowen College: Ààrẹ Buhari ní gbogbo àwọn tó lọ́wọ́ nínú ikú Sylvester Oromoni kò ní lọ láì jìyà lábẹ́ òfin

Aarẹ Muhammadu Buhari ti sọ pe ko si ẹnikẹni to lọwọ ninu iku akẹkọọ Dowen College, Sylvester oromoni, ti yoo lọ lai foju wina ofin.

Atẹjade naa ni Aarẹ Buhari koro oju si bi awọn kan ṣe pa Sylvester to jẹ ogo ọjọ ọla idile rẹ, ati pe ijọba yoo fi imu awọn to lọwọ ninu iku rẹ dọrin to bẹẹ ti eyii yoo jẹ aṣemọ wọn.