Kolawole Ajeyemi ní òun kò ṣe inúnibínu sí Toyin Abraham nítorí àṣeyọrí rẹ̀

Gbajugbaja oṣere tiata Yoruba, to tun jẹ olowo ori Toyin Abraham, Kolawole Ajeyemi ti sọ pe kii ṣe ohun babara ti iyawo oun ba ni owo ju oun lọ.

Gẹgẹ bii oun to sọ, bo tilẹ jẹ pe oun dagba ju Toyin Abrahama lọ lọjọ ori, ki ṣe ohun ti oju ko riri ti Toyin ba ni owo ju oun lọ.

"Lori ọrọ ẹni to gbajumọ julọ ninu emi ati iyawo mi, tabi ẹni to ni owo julọ, Ọlọrun lo ni owo ati ọla ni ikawọ, a si maa fun ẹnikẹni to ba wu u."