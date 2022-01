Timothy Adegoke: Agbẹjọ́rò Adedoyin ní kò sí òótọ́ nínú ìròyìn nípa CCTV tó ń lọ láàrín ìgboro

ìṣẹ́jú 18 sẹ́yìn

Ọkan lara awọn agbẹjọro to n ṣoju Ramon Adedoyin, to ni ile itura Hilton ti Timothy Adegoke ku si ni Ile Ife ti ni ki awọn eeyan má naani iroyin to n lọ ni igboro pe ẹrọ ayaworan CCTV kan ti tu aṣiri bi wọn ṣe pa oloogbe naa nile itura ọhun.