Enugu Freezed Children: Wo obìnrin tó fẹ̀sùn kan ọkọ rẹ̀ pé ó pa àwọn ọmọ wọn mẹ́ta

wákàtí kan sẹ́yìn

Obinrin ọhun, Milliscent Amadikwa fẹsun naa kan ọkọ rẹ, Ifeanyi Amadikwa niluu Emene, ni ipinlẹ Enugu lẹyin to ri awọn ọmọ naa ninu firisa ile wọn.

O ṣalaye nigba ti BBC kan si ile wọn pe ọkọ rẹ ọhun gan lo ṣi firiji to si ni inu rẹ ni awọn ọmọ wa.

Orukọ awọn ọmọ naa ni, Chimdalu, to jẹ ọmọ ọdun mọkanla, Amara, to jẹ ọmọ ọdun mẹjọ ati Ebube, to jẹ ọmọ ọdun marun un.