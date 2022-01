Covid-19: Àwọn nǹkan mẹ́ta tí a kò tíì mọ̀ nípa Covid-19 lẹ́yìn tí àrùn náà bẹ́ sílẹ̀ rèé

wákàtí kan sẹ́yìn

Yatọ si abẹrẹ ajẹsara, awọn onimọ ijinlẹ tun ti ṣawari awọn oogun kan to lagbara lati koju arun ọhun, eyii to mu ki ọpọ awọn to ti ni arun naa pada sile wọn layọ ati alaafia.

Nibo ni arun naa ti wa?

Ninu oṣu Keji, ọdun 2021, ikọ WHO to n ṣe iwadii orisu arun naa ṣabẹwo si China ti arun naa ti ṣan wa, wọn si fẹnuko pe ara ẹyẹ adan ni arun ọhun ti wa, amọ awọn si nilo lati ṣe awọn iwadii mi siwaju si.

Adari agba WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus sọ nigba naa pe ijọba China ko ni awọn akọsilẹ to to lati mọ orisun arun naa, ati pe wọn ko fun awọn ikọ oluwadii ọhun ni aye to tọ lati ṣe iṣẹ wọn.