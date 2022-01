Mercy Aigbe: Ṣé aya ‘The Owner’ ti lọ Mecca ni, ló ṣe pe ara rẹ̀ ní Alhaja?

Oniruuru ẹnu lo ti n kun gbajugbaja oṣerebinrin, Mercy Aigbe bayii lori ayelujara nitori bo se sọrọ soke nipa orukọ rẹ tuntun to n jẹ bayii.

Eyii lo waye lẹyin to ṣafihan ọkọ rẹ tuntun, Kazim Adeoti, ti ọpọ eeyan mọ si Adekaz Production.

Mercy, to ti maa n pe ara rẹ ni aya The Owner tẹlẹ, lo ti kọkọ ṣafihan okunrin naa fun gbogbo awọn ololufẹ rẹ, iyẹn lẹyin ti awọn kan ti kọkọ n gbe iroyin kiri pe ere ifẹ wa laarin oun ati ọkunrin naa.

Amọ nigba to ku ọjọ kan ki ọkunirn naa ṣe ọjọ ibi, lo kii ku oriire ọdun tuntun loju opo Instagram rẹ, to si n ki ni mẹsan an mẹwaa.