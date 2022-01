Military Mutiny in Africa: Òǹwòye àwùjọ ní bí àwọn ààrẹ alágbádá kò ṣe gbọ́rọ̀ sáwọn aráàlú lẹ́nu ló ń pe ológun wá

ìṣẹ́jú 58 sẹ́yìn

Irufẹ iwa yii ni ko sẹlẹ mọ rara ni awn orilẹede to ti goke agba ni agbaye nibi ti isejọba oselu awa ara wa ti n ri ẹsẹ walẹ.

Eyi si lo mu ki awọn eeyan kan maa beere pe ki lo de to se jẹ pe ilẹ Afirika nikan ni awn ologun tun ti n gbemu wọ inu akoso ijọba, ki lo fa, ẹbi ta ni ati pe ki ni ọna abayọ si iwa ailaju yii.

Ki lo de ti ologun se n yẹ aga akoso mọ awọn aarẹ alagbada nidi nilẹ Afirika?

Nigba to n dahun ibeere yii, agbẹjọro kan to tun jẹ ajafẹtọ ọmọniyan ati onwoye ohun to n lọ lagbaye, Dele Farotimi ni ẹnu awọn araalu ko ka awọn adari ijọba alagbada mọ, lo mu ko rọrun fun awọn ologun lati yọju.