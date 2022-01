EndSARS Protest: Samuel Ogundeji gba ẹ̀bùn ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ lẹ́yìn tí SARS fọ́ ojú rẹ̀

wákàtí kan sẹ́yìn

Gomina ipinlẹ Oyo, Seyi Makinde lo kede ẹbun ọfẹ naa lasiko to n tẹwọgba abọ iwadii igbimọ ti ijọba rẹ gbe kalẹ lẹyin iwọde EndSARS ni Agodi, Ibadan.

Makinde sọ pe gbogbo akitiyan igbimọ oluwadii EndSARS naa ko lọ lasan, ati pe ijọba oun yoo gbiyanju lati tẹle awọn aba to wa ninu abọ iwadii wọn.

Ṣaaju ni ileeṣẹ iroyin abẹle Daily Trust ti kọkọ jabọ pe ijọba ipinlẹ Oyo ti san lara owo ile ẹkọ Ogundeji, to fi mọ ile to n gbe ati awọn aṣọ to n wọ.