Timothy Adegoke: Mọ̀lẹ́bí sọ ìdí tí wọn ṣe fẹ́ sin olóògbé

Awọn mọlẹbi Timothy Adegoke, akẹkọọ fasiti OAU to ku sile itura Hilton ni Ile Ife ti tẹwọ gba oku rẹ lọwọ ijọba lọna ati sin.

Wọn gbe oku Adegoke fun awọn ẹbi rẹ ni ile ẹkọṣẹ iṣegun LAUTECH to wa niluu Osogbo, ki wọn to gbe oku naa lọ si ilu Eruewa ni ipinlẹ Oyo, nibi ti yoo ti wọ kaa ilẹ sun.

Adegoke dagbere faye lẹyin to padanu ọpọlọpọ ẹjẹ nile itura ọhun loru ọjọ to wọ sibẹ.

Olugbade Adegoke, to jẹ ẹgbọn oloogbe naa ṣalaye fun awọn akọroyin pe gbogbo eto lo ti wa nilẹ lati sin oku rẹ.

O ni "Gbogbo ohun to yẹ ni a ti ṣe lati sin oku aburo mi, a si ti kede bi eto isinku naa yoo ṣe lọ fun gbogbo ọmọ Naijiria."

Ẹgbọn oloogbe naa ṣalaye siwaju si pe "A ti ri pe wọn ko nilo oku rẹ mọ ninu iwadii ti ọlọpaa n ṣe... nitori naa a ṣe pinnu lati gbe oku naa kuro nile igbokupamọsi to wa ni LAUTECH lati lọ sin."

Rahmon Adedoyin to ni ile itura Hiton ti Timothy ku si, atawọn mẹfa mii ṣi wa ni ahamọ ọlọpaa lori isẹlẹ ọhun.

Bakan naa ni agbẹjọro afurasi ti sọ pe irọ ni awọn iroyin to n lọ nigboro lori esi ayẹwo oku naa, ati fidio CCTV kan ti awọn iroyin kan sọ pe o ṣafihan bi afurasi to jẹ onibara rẹ ati ọmọ rẹ ṣe gbẹmi oloogbe ọhun.

Wayi o, ileeṣẹ ọlọpaa ti ni awọn ko ni fi nnkankan pamọ nipa ohun ti oju awọn ba to nipa iṣẹlẹ naa.

Timothy Adegoke ni akẹkọọ to n gboye kun oye ni fasiti Obafemi Awolowo nilu Ile Ife amọ to ku sile itura Hilton nilu naa lasiko to fẹ lọ se idanwo.