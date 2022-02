Mr Latin sọ pé ìjọba àtàwọn òbí ló lẹ̀bi bí àwọn ọ̀dọ̀ ṣe ń ṣe oògùn owó

Ninu atẹjade kan loju opo TAMPAN lori Instagram, Mr Latin sọ pe ẹbi ijọba ati awọn obi ti ko tọju awọn ọmọ wọn lọna to tọ ati eyii to yẹ ni, kii ẹbi awọn oṣere.

Gẹgẹ bii ohun to sọ, gbogbo oogun owo ti wọn maa n ṣe ninu ere lo maa n ni atubọtan, eyii ti yoo jẹ arikọgbọn fun awọn to ba wo ere naa.

O ni "Fun awọn to n da wa lẹbi, ibi ti wọn le ronu mọ niyẹn, mi o tii ri ere kankan ti ẹni to ṣoogun owo ninu rẹ ti lọ lai jiya ri."

"Lẹyin naa, a maa n sọ iye ọjọ ori awọn to le wo awọn ere wa, bii ẹni ọdun marundinlogun, tabi mejidinlogun, to n tumọ si pe ẹni ti ọjọ ori rẹ ko ba tii to ọdun marundinlogun ko gbọdọ wo irufẹ ere bẹẹ."