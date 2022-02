2022 World Indigenous Language Day: Àwọn ọmọ Yoruba sọ́rọ́ lórí bí èdè náà kò ṣe ní parun

Yoruba bọ, wọn ni ẹni to sọ ile nu, o ṣo apo iya kọ, eyii lo difa fun ijọba ipinlẹ Osun to ṣe akanṣe eto kan lati gbe ede Yoruba larugẹ lonii to jẹ ayajọ ọjọ aṣa nilẹ Yoruba.