Wo ohun tí ojú ayàwòrán yìí ń rí nítorí ó jẹ́ obìrin

ìṣẹ́jú 11 sẹ́yìn

Amọ bi ọrọ ṣe ri kọ niyii fun Maryama Omar, to jẹ ayaworan obinrin lorilẹ-ede Somalia.

Akọṣẹmọṣẹ ni Maryama lootọ, amọ ọpọ igba to ba n ṣiṣẹ rẹ ni awọn eeyan, paapaa awọn okunrin, maa n dẹyẹ si lẹnu iṣẹ oojọ rẹ.

Gẹgẹ bii ohun to sọ, akọṣẹmọṣẹ ni oun, oun si dantọ lẹnu iṣẹ naa, amọ idẹyẹsi naa ti pọ ju, ko si yẹ ko ri bẹẹ.

Maryama jẹ ọkan lara awọn oṣiṣẹ to n ya aworan fun Omar Filish, to jẹ gomina agbegbe to n gbe.