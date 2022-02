Ukraine/Russia crisis: Orílẹ̀-èdè Romania, Hungary àti Poland yóò gba àwọn ọmọ Naijiria tó ń fi Ukraine sílẹ̀ wọlé

Ijọba apapọ ti gbe igbesẹ lori awọn ọmọ Naijiria to n sa kuro ni Ukraine latari ogun ti Russia gbe ka wọn mọle.

Ninu atẹjade kan ti ọọfisi ijọba Naijiria to wa ni Hungary ati Romania fi lede, wọn ni awọn eeyan naa le wọ awọn orilẹ-ede ọhun bayii.

Atẹjade lati ọọfisi ijọba Niaijiria ni Romania sọ pe ijọba Romania ti ṣeto lati gba gbogbo awọn eeyan to n sa fi Ukarine silẹ wọ orilẹ-ede awọn.

Wọn ni awọn ẹṣọ aṣọbode Romania yoo gba awọn eeyan naa wọle niwọn igba ti wọn ba ti le ni iwe irinna lọwọ, ki wọn si fọwọsowọpọ pẹlu awọn ẹṣọ aṣọbode to wa nibẹ.

Ni ti orilẹ-ede Poland, ijọba Naijiria ni awọn eeyan rẹ le lọ si orilẹ-ede ọhun, bakan naa ni wọn kede awọn ibi ti wọn le gba wọle, to fi mọ awọn ẹrọ ibaraẹnisọrọ ti wọn le pe si.

Ni ti Hungary, atẹjade naa ni awọn ọmọ Naijiria to ba ni iwe igbelu Ukraine ni anfaani lati wọ orilẹ-ede naa.

Eyii to tumọ si pe, kii ṣe dandan ki wọn ni iwe irinna "Schengen Visa" lọwọ.

Atẹjade naa sọ siwaju si pe ijọba Naijiria ti ṣetan lati ṣeto ibi ti wọn yoo de si ni Hungary, amọ wọn gbọdọ ni iwe irinna Naijiria lọwọ, iwe igbelu Ukraine, to fi mọ iwọmba owo diẹ (Euro) lọwọ, ki wọn si fọwọsowọpọ pẹlu awọn ẹṣo aṣobode ilẹ naa.

Idẹyẹsi lẹnubode Ukraine si EU

Ẹwẹ, awọn ọmọ Naijiria kan to n gbiyanju lati fi orilẹ-ede Ukraine silẹ ti ke gbajare lẹyin idẹyẹsi ti wọn n dojukọ lẹnu ibode ati wọ ilẹ EU.

Ọkan lara wọn to n kẹkọọ nipa imọ iṣẹgun ni fasiti Kharkiv, Ruqqaya, sọ pe oun fẹsẹ rin fun wakati mọkanla lorumọju ki oun to de Medyka-Shehyni, to jẹ ibode Poland si Ukraine amọ wọn ko jẹ ki oun wọle.