Man rapes sleeping woman: Obìnrin tó sùn s'ẹ́gbẹ̀ ọkọ rẹ̀ jẹ́jẹ́, wo bí ọkùnrin míì ṣe ríi fípabálòpọ̀ àti bí gbẹgẹdẹ ṣe gbiná

ìṣẹ́jú 22 sẹ́yìn

"Mo rán o ní ẹ̀wọ̀n ọdún mẹ́fà nítorí o bá obìnrin yìí lòpọ̀ níbi tó sùn sí lẹ́gbẹ́ ọkọ rẹ̀, o tún ya fídíò rẹ̀".Okùnrin naa tó ya fídíò bó ṣe bá obìnrin kan lòpọ̀ lẹ́gbẹ́ ọkọ rẹ̀ lo n fi ẹ̀wọ̀n ọdún mẹ́fà jura.Okunrin ọhun ri ẹwọn ọdun mẹfa he lẹyin to ya fidio ara rẹ nibi to ti n ba obinrin kan ni ibalopọ nibi to sun si lẹgbẹ ọkọ rẹ.