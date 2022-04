MC Oluomo NURTW: Eréepá lẹ̀ ń ṣe pẹ̀lú bí ẹ ṣe yọ mí nípò alága NURTW ní Eko

ìṣẹ́jú 33 sẹ́yìn

Alhaji Musiliu Akinsanya ti ọpọ eniyan mọ si MC Oluomo ti sọ pe ere ọmọde ati yẹyẹ ni wọn n ṣe pẹlu bi wọn ṣe yọ oun ni ipo gẹgẹ bi Alaga Ajọ National Union of Road Transport Workers (NURTW) nipinlẹ Eko.

Ọjọru ni Ajọ NURTW lapapọ yọ igbimọ muṣẹya ti NURTW to wa nipinlẹ Eko, ti wọn si yọ MC Oluọmọ gẹgẹ bi alaga ẹgbẹ naa.

Bakan naa lo beere lọwọ aarẹ ẹgbẹ NURTW idi to fi tapa si ofin to de ẹgbẹ to si gbe igbesẹ ajọ naa kalẹ.