Sex Addiction: Mò ń ba obìnrin mẹ́fà dọ́rẹ̀ ìbálopọ̀ lẹ́ẹ̀kàn ṣoṣo pẹ̀lú aṣẹ́wó mẹ́ta láàrìn ọ̀ṣẹ̀ kan

ìṣẹ́jú 51 sẹ́yìn

Awọn eniyan kan ti sọ iriri wọn fun BBC lori bi awọn ko ṣe le ṣe lai ni ibalopọ ati ohun to faa.

Arabinrin Neila to sọ iriri rẹ ni Ilẹ Gẹẹsi ni oun ṣiṣẹ ni ileeṣẹ to jẹ kiki da ọkunrin ti oun si rii ti awọn eniyan yoo ṣi ẹrọ wọn lati maa wo fiimu ibalopọ (pornography) lori ẹrọ kọmputa laibikita ẹni to n wo o.