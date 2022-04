Sunday Igboho: Yoruba, a ó bọ́ ní oko ẹrú, Yoruba Nation á dúró!

Ajafẹtọ Ilẹ Yoruba to n dari ikọ to n pe fun ominira Yoruba Nation, Sunday Adeyemo ti ọpọ mọ si Sunday Igboho ti kede ipadabo rẹ si orilẹede Naijiria laipẹ nitori naa o ni ki awọn ọmọ Yoruba fi ọkan balẹ.

Igboho ninu fidio to ṣe pẹlu ọjọgbọn Banji Akintoye, Wale Adetiran ati agbẹjọro rẹ, Yomi Aliyu ni ko si ohun to le da oun duro lai pada si orilẹede Naijiria.

Sunday Igboho to ṣe fidio naa ni ọjọ Keje, Osu Kẹrin, ọdun 2022 eyi to to BBC Yoruba lọ́wọ́ ni ọjọ naa lo pe oṣu kan ti wọn gba oun silẹ ni ẹwọn.