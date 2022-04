Kemi Afolabi: Àwọn akẹgbẹ́ mí ṣe gudugudu méje láti ṣèrànwọ́ fún mí, ẹ̀rù náà fúyẹ́ láti gbé

Gbajugbaja oṣere tiata Yoruba Kemi Afolabi, to ni aisan aronileegun, Lupus, ti fi idupẹ ranṣẹ si gbogbo awọn ọmọ Naijiria to na ọwọ iranwọ si lasiko aisan to n la kọja.