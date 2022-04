Tunde Bakare: Ìgbà ọ̀tun ni yóò jẹ́ fún àwọn ọmọ Naijiria tí mo bá gba ìjọba

ìṣẹ́jú 8 sẹ́yìn

Pasitọ Bakarẹ sọ eyi lasiko to n ṣe ipade lori ẹrọ ayalujara lori akori to safihan ohun mẹrindinlogun to fẹ ṣe fun awọn ọmọ Naijiria, " 'Unveiling Project 16 to Nigerians in Diaspora'.