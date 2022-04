Yewande Adekoya: Ojojúmọ́ ní mo ń sọkún láti bẹ ọkọ mi pé kó fi ìfẹ́ hàn sí mi àmọ́ ọ̀rọ̀ àlùfàńsá ló máa ń sọ sí mi

wákàtí kan sẹ́yìn

Iroyin to gbode kan lori ẹrọ ayelujara ni pe gbajugbaja oṣerebinrin lagbo tiata Yoruba, Yewande Adekoya ti pinya pẹlu ọkọ rẹ, Ishola Abiodun lẹyin igbeyawo ọdun mẹjọ.

Ninu ọrọ to ba Gistlover sọ lo ti sọ wi pe ainaani igbeyawo awọn lati ọdọ ọkọ oun ati ibanujẹ ọkan ojojumọ, lo mu ki igbeyawo wọn dopin.

Gẹẹ bi ọrọ rẹ, pẹlu bi o ṣe ni ifẹ ọkọ rẹ to , ti wọn si ti ni ọmọ meji, niṣe ni ọkọ rẹ ma n sọrọ si lai naani rẹ gẹgẹbi obinrin.

Ọkọ mi kan fẹ ma a jaye kaakiri ni, ki emi ma a nikan ṣe ohun to tọ ninu igbeyawo - Yewande

Bakan naa ni o fẹsun kan an pe ko jẹ olootọ si oun ninu igbeyawo naa to si n fẹ orisirisi obinrin.

"Fun ọdun mẹrinla ni mo fi jiya ninu ile ọkọ mi, to si ma n ba mi sọrọ sakala. Ojojumọ ni mo ma n sun ẹkun ti a ba jọ wa papọ, ti mo si ma n bẹẹ ki o fi ifẹ han si mi.''

''O kan fẹ ma a jaye kaakiri, ki emi ma a nikan ṣe ohun to tọ ninu igbeyawo''

''Diẹ lo ku ki n ya were, amọ mo dupẹ lọwọ ẹbi mi, lilọ fun iranwọ ni ile iwosan ati Ọlọrun to duro ti mi.''

Lara awọn eniyan to n fesi si iṣẹlẹ naa lori Instagram sọrọ iwuri nipa oṣerebinrin naa, nitori o jẹ ọkan lara awọn obinrin to pegede ni agbo oṣere, ti ko si ni iwa aṣemaṣe lọwọ.

Wọn ṣe apejuwe rẹ gẹgẹ bi obinrin rere, to si jẹ ẹni to bọwọ fun igbeyawo.

Ta ni Yewande Adekoya:

Odu, ti kii se aimọ fun oloko ni Yewande Adekoya lagbo tiata lede Yoruba, to si jẹ ọmọ bibi ilu Ososa-Ijebu Remo nipinlẹ Ogun.

Ile ẹkọ fasiti Babcock to wa nilu Ilisan Remo si ni gbajumọ oserebinrin naa ti kẹkọ jade gba oye imọ ijinlẹ nipa ibaraẹnisọrọ ta mọ si Mass Communication.

Ọdun 2002 lo dara pọ mọ isẹ tiata, to si ti kopa ninu ọpọlọpọ ere sinima, amọ eyi to mu ko gbajumọ ni Ọmọ Ẹlẹmọsho to gbe jade ldun 2012.