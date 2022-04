Akeugbagold on 2023 Election: Akeugbagold sọ ìdí tó fi ní àwọn ọ̀dọ́ ni ọ̀nà àbáyọ sí ìṣòro Naijiria

Orilẹede Naijiria n koju awọn idojukọ ni ẹka eto oṣelu, iya ati iṣẹ to fi mọ airilegbe, airiṣẹ ati igbesunmọmi kaakiri orilẹede Naijiria.

Kí ló wú ọ̀rọ̀ yìí jáde?

Ninu akọle ọrọ rẹ to pe ni ''2023 Election and Youth Participation for National Development'' ni awọn ọdọ gbọdọ dide kuro ninu oorun wọn ki wọn si gbe apoti idibo ni ọdun 2023.