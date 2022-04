Chrisland school girl video: Wo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ gbankọ gbì tó mi àwọn ilẹ ẹ̀kọ́ girama tìtì ní Naijiria

Ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ Eko ti bẹrẹ iwadii lori fidio awọn akẹkọọ Chrisland Schools to lu jade lojo opo Twitter lọjọ Aje nibi ti awọn akẹkọọ kan ti ni ibalopọ.

Ileeṣẹ to n ri si eto ẹkọ ni ipinlẹ Eko, ileeṣẹ to n ri si ọrọ awọn ọdọ ati ileeṣẹ eto idajọ ti darapọ mọ iwadii naa.

Ni bayii ti awọn ọmọ Naijiria ti n jẹ iṣẹlẹ ile ẹkọ Chrisland yii lẹnu, a ni ki a ṣe akojọpọ awọn iṣẹlẹ gbankọ gbi to waye lawọn ile ẹkọ ni Naijiria lẹnu ọjọ mẹta yii.

Iku Sylvester oromoni

Oromo ni ọmọ ile ẹkọ girama Dowen College to wa niluu Eko, iroyin iku ọmọ naa si mi Naijiria titi.

Ile ẹkọ Dowen sọ pe akẹkọọ ọhun ku lẹyin to farapa nibi to ti n gba bọọlu pẹlu awọn akẹgbẹ rẹ.

Iṣẹlẹ ile ẹkọ Deeper Life

Oṣu Kinni ọdun to kọja ni iya ọmọ ọdun mọkanla kan to wa ni ipele kinni nile ẹkọ Deeper Life to wa ni ipinlẹ Akwa Ibom ke gbajare pe awọn akẹgbẹ ọmọ oun fọwọ kan ọmọ naa lọna ti ko tọ nile ẹkọ.