Okùnrin tó so àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ mọ́lẹ̀ bíi ewúrẹ́, tó sì nà wọ́n rí ẹ̀wọ̀n ogún ọdún he

wákàtí kan sẹ́yìn

Ile ẹjọ kan ni Rwanda ti ṣedajọ ọmọ orilẹ-ede China kan lẹyin ti fidio ibi to ti so awọn ọmọ orilẹ-ede naa mọ igi to si n na wọn fa ori ayelujara ya.