APC nomination form price: Owó ni kẹ̀kẹ́ ìyìnrere òṣèlú ńi Naijiria - Onímọ̀ nípa ọ̀rọ̀ òṣèlú

Onimọ nipa ọrọ oṣelu kan, to tun ti fi igba kan du ipo gomina ni ipinlẹ Ondo, Dotun Ojon ti sọ pe awọn to ni ọpọlọ ko ni lanfaani lati dije du ipo Aarẹ ni Naijiria mọ ni bayii ti awọn ẹgbẹ oṣelu n kede ẹgbẹlẹgbẹ miliọnu naira gẹgẹ bii owo fọọmu.

Ọrọ yii lo n jade lẹyin ti ẹgbẹ oṣelu APC kede ọgọrun miliọnu naira gẹgẹ bii owo fọọmu fun ẹnikẹni to ba nifẹ lati du ipo Aarẹ, ati aadọta miliọnu naira fun ẹni to ba nifẹ lati du ipo gomina ninu ẹgbẹ oṣẹlu naa.

Gẹgẹ bii ohun to sọ "Eyii tumọ si pe awọn to ni ọpọlọ, atawọn to ni ọkan lati ṣiṣẹ fun awọn eeyan, o ṣeeṣe ki wọn ma le ri irufẹ awọn owo ti awọn ẹgbẹ oṣelu wọnyii n bere fun ko silẹ."

"Ti ẹ ba woo daadaa, ẹni to jẹ ogoji ọdun, to ni ifẹ araalu lọkan to si ja fafa, amọ nibo lo ti fẹ ri iru owo to fẹ fi gba fọọmu ti a n sọ yii?"