Kenyan Ex-President Kibaki dies: Wo àwọn tó ń kẹ́dùn ààrẹ Kibaki tó jáde láyé

ìṣẹ́jú 42 sẹ́yìn

Igbakeji aarẹ to wa lori oye bayii, William Ruto to tun jẹ ọkan lara awọn Minisita labẹ iṣejọba Ọgbẹni Kibaki nigba naa sọ pe ọmọ onil daadaa ni.

Bakan naa, oloṣelu ẹgbẹ alatako, Musalia Mudavadi to j igbakeji olootu ni ijọba Kibaki ti fi ibanikẹdun rẹ sita pe: "Ọmọ orilede Kenya to kopa ninu ijiya lati gba orilẹede naa la ni oko ẹru to si wa fi ipilẹ ọrọ aje to n so eso rere eyi ti Kenya n ri bayii ni".