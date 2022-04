Tope Patricia Alabi: Àwọn ǹkan tó yẹ kí ẹ mọ̀ rèé nípa Tope Alabi

Gbajugbaja akọrin ẹmi ni awọn eniyan n sọrọ nipa ẹ lẹyin ti ileeṣẹ to n gbe awo orin rẹ jade gbe MTN, Airtel ati Glo lọ si ileẹjọ lori ẹsun pe wọn lu wọn ni jibiti.

Ohun to jẹ ki wọn gbe awọn ileeṣẹ ikansira-ẹni yii lọ sile ẹjọ ni orin 'Angẹli Mi' ti Tọpẹ Alabi gbe jade lọdun 2006.

Ta wa ni Tope Alabi ti wọn n sọrọ nipa rẹ?

Awọn iṣẹ ti Tọpẹ Alabi ti ṣe re e...

O kere tan Tope Alabi ti kọ orin fun awọn fiimu agbelewo to fẹrẹ to irinwo ati eleyii to fun ara rẹ ṣe agbekalẹ orin naa.