Sunday igboho: Wole Soyinka sàbẹ̀wò si Igboho Òòsà ní Cotonou

ìṣẹ́jú 17 sẹ́yìn

'Inu mi dun, ayọ mi si kun lati gbalejọ eniyan nla to jẹ baba fun mi lati ṣabẹwo si mi.''

Lara awọn eniyan to fesi si ọrọ naa lori ẹrọ ayelujara ki Soyinka fun igbesẹ akin naa to gbe.

Ki ni ipa ti Soyinka ko ninu itusilẹ Sunday Igboho?

Iroyin sọ pe niṣe ni awọn eniyan bo Ọjọgbọn Wole Soyinka witiwiti ni ibode Seme ni Ọjọ Isinmi lasiko to fẹ wọ orilẹede Benin Republic.

Sunday Igboho ṣẹṣẹ jajabọ ni atimọle lẹyin ti ijọba Naijiria fi ẹsun iditẹgbajọba kan an.

Agbẹnusọ fun ẹgbẹ Ilana Ọmọ Oodua, Maxwell Adeleye to fi ṣọwọ si BBC Yoruba ninu atẹjade ranpẹ to fi ṣọwọ ipade abẹwo lasan ni laarin awọn akin mẹta to gbe Sunday Igboho jade lẹwọn.