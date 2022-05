Amotekun àti iléeṣẹ́ ọmọ ogun fi ṣìkùn òfin mú afurasí 37 l'Ondo

Eto naa, ti wọn bẹrẹ lawọn ọjọ diẹ sẹyin ni wọn sọ pe o wa fun fifọ ipinlẹ Ondo mọ lọwọ awọn kọlọrọsi ẹda to n da omi alaafia ipinlẹ naa ru.

Lasiko to n fi oju wọn lede, to si n jabọ isẹ naa fun awọn akọroyin nilu Akure, Adeleye sọ pe wọn fi ṣikun mu awọn eeyan naa lori oniruru ẹsun bii ijinigbe, idigunjle, lilu jibiti ori ayelujara, titapa si ofin to tako fifi ẹran jẹko laarin igboro, atawọn ẹsun mii.