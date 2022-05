Pastor Noah Abraham: Igbákejì Pásítọ̀ kó Ọlọ́pàá wá mú ìyàwó rẹ̀ àti Pásítọ̀ tórí N310,000

ìṣẹ́jú 29 sẹ́yìn

Lakọkọ, Pasitọ Abraham ni "were eniyan lo le sọ wipe ẹ wa maa sanwo ọkọ ti mo maa fi koo yin lọ sọrun".

Eyi ni Pasitọ naa kọkọ sọ fun wa to si ni oun rẹrin nigba ti oun kọkọ gbọ pe ọmọ ijọ kan fi ẹsun kan oun pe oun ni ki wọn san iye owo N310,000 ti oun yoo fi ko wọn lọ si ọrun to si jẹ pe ọpọ wọn o tilẹ ri owo jẹun.

O ṣalaye pe ijọ ti oun da silẹ wa ni ilu Kaduna tẹlẹ amọ ti oun ko wa si ipinlẹ Ekiti to jẹ ilu tirẹ to si ko ọpọlọpọ awọn ọmọ ijọ dani paapaa awọn ti o n ṣe bii baba fun ti wọn ko ni orule kankan lori.

Irọ ni wọn pa o, mo kan fi owo naa dan wọn wo ni

Arabinrin kan Folashade Orilede to ni ọkọ oun lo n dari ijọ ti Kaduna nigba ti Pasitọ kuro ṣalaye pe nigba to di ọjọ kan ni ọkọ oun dede ni ilu Kaduna ya to si ya oun lẹnu.