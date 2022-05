Sound engineer lynched: Àlàyé rèé lórí bí David ṣe kàgbákò ikú òjijì lẹ́yìn àríyànjiyàn lórí ₦100

Ki ni ohun to ṣelẹ gan?

"Nigba ti wọn de ọkan lara ibi ti wọn n lọ ni ariyanjiyan bẹ silẹ laarin Philip ati ọkan lara awọn ọlọkada to gbe wọn nitori ọgọrun naira to owo ọkọ, eyii lo mu ko fun ọkan lara awọn ọlọkada naa ni ikuku, ti ọlọkada ọhun si ṣubu lulẹ."

"Ọlọkada keji to gbe Frank to jẹ ẹnikeji ba ke gbajare pe Philip ti fi oogun abẹnu gọngọ gba ọrẹ oun lo jẹ ko ṣubu lulẹ, ka to wi ka to fọ, awọn ọlọkada ẹgbẹ rẹ ti pe jọ ti wọn si bẹrẹ si n na Philip ati Frank ti wọn jẹ ọrẹ mi."