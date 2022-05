Odunlade Adekola: Wo Aàmì èye tí Odunlade Adekola gbà ní AMVCA

ìṣẹ́jú 12 sẹ́yìn

Gbajugbaja oṣere tiata Nollywood to tun n gbe awo orin jade, Odunlade Adekọla ti gba ami ẹyẹ oṣere tiata ọkunrin to pegede julọ ni agbo oṣere.

Odunlade bori awọn oṣere to kopa ninu fiimu Rattle Snake, Amina, Gold Coast Lounge ati awọn miran lati gba ami ẹyẹ naa.

Lara awọn akẹgbẹ rẹ to gboriyin fun Adekola ni Bukunmi Oluwashina to ṣe fiimu ''Jankariwo'' to fi gba ami ẹyẹ.