Lẹ́yìn wákài díẹ̀ tí wọ́n sin òkú n'Ibadan, àwọn afurasí olóogùn owó gé orí rẹ̀ lọ

Laarọ ọjọ Ẹti, lawọn afurasi ologun owo kan wu oku baba kan, ti wọn si bẹ ori oku naa lọ lagbegbe, Adegboro to wa ni Idi Arere, niluu ibadan.

Fidio kan to bọ si ori ayelujara lo ṣafihan pe orí pẹlu awọn eeya ara miran bíi irun ori baba agba naa ni awọn afurasi ologun owo naa mu lọ.

Oloogbe ọhun, to jẹ ẹni ọdun mẹtalelọgọrin ki ọlọjọ to de ni ọmọ rẹ ni o jẹ ọlọpaa to ti fẹyinti lẹnu iṣẹ.