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头条新闻

争议“技术外泄” 德国恐叫停中资并购案

中国美的集团成功2016年收购德国最大工业机器人制造商Kuka，引起德国国内回响。

根据德国法律，如果政府认定一宗买卖有可能导致“重要技术”外泄，可以主动介入叫停交易，无须国会批准。

  • 2018年 7月 31日

中国“网络沙皇” 鲁炜不为人知的一面

陨落的鲁炜，没有在自己的本行新闻上留下篇幅，却成了中国互联网的一个不会磨灭的注脚。

  • 2018年 7月 30日

误称华裔妻子为日本人 英外相摆乌龙背后四细节

为何这个貌似不经意的口误被迅速传播？这是一个如他自己所说的“严重错误”吗？

  • 2018年 7月 31日

MH370事故新报告出炉 最关键问题仍无答案

  • 2018年 7月 30日

引领新一轮太空竞赛的欧洲袖珍小国卢森堡

  • 2018年 7月 31日

英国新外相亨特访华 中英自贸谈判尚需时日

  • 2018年 7月 30日

影评：《妈妈咪呀2，再次出发》

  • 2018年 7月 30日

“一年时间找个老公”脱口秀女汉子的“壮举”

  • 2018年 7月 30日

王妃梅根父亲掀波澜 女儿王室一起骂

  • 2018年 7月 30日

纽约时报续战特朗普：记者不是“人民公敌”

  • 2018年 7月 30日

表情符号emoji这一行 超越日本有多难

  • 2018年 7月 30日

柬埔寨大选：一场主要反对党遭解散后的选举

  • 2018年 7月 29日

必看

贸易战山雨欲来 美国经济飙升的近喜和远忧

贸易战阴霾笼罩，美国二季经济增幅创四年新高。功劳多少归特朗普？有经济学家警告“好景不长”……

  • 2018年 7月 29日

Cosplay扮装者：在虚拟世界中思考现实

“如果遇上喜欢的角色，或会以那角色为榜样，在现实里思考如何改进自己，要好像自己喜欢的角色般努力。”

  • 2018年 7月 29日

全球抗议界的新“网红”：侍女装大红袍

在全球很多地方，妇女权益的倡导者，尤其是关注生育权利与堕胎议题的人，正将侍女装作为运动的象征。

  • 2018年 7月 30日

希区柯克悬疑片《迷魂记》60年后找到共鸣

距离《迷魂记》首次公映已过去了60年。这部影片在互联网、虚拟现实和人工智能时代却引发强烈共鸣。

  • 2018年 7月 29日

中国#metoo蔓延 揭权力规则下隐蔽性侵

朱军被举报的消息被删，正是因为其体制内的身份，而性剥削和性丑闻，最严重也隐藏最深的，恰恰是在体制内。

  • 2018年 7月 27日

网络民主的破灭：极端内容如何一步步操纵我们

互联网即将迎来30岁生日，但要找到畅游网络的最佳方法，我们还有很长的路要走。

  • 2018年 7月 29日

中国妈妈杀了英国爸爸　掀跨国抚养权争夺战

在爸爸被杀后，一对小兄妹的英籍爷爷奶奶，正在与中国籍外公外婆争夺抚养权。

  • 2018年 7月 27日

世纪月全食遇上火星冲：世人抬头看“红月亮”

周六凌晨，世界许多地方都看见本世纪最长的月全食。BBC中文带你看看月全食在不同的地方是甚么样子。

  • 2018年 7月 28日

厄齐尔退队看种族歧视：“双重国籍双输？”

土耳其裔德国国脚厄齐尔宣布因种族歧视退出国家队后，BBC非洲部记者以自己亲身经历，分享“双重国籍”的人情冷热。

  • 2018年 7月 28日

美国驻华大使馆爆炸案　中方：孤立事件

中国官方回应称，美国驻华大使馆门外爆炸案只是“孤立事件”。

  • 2018年 7月 27日

恋爱前必问的十个“专家级”问题

在一个右滑代表喜欢的年代，要想保持感情持久，可以考虑先用这几个问题把一下关。

  • 2018年 7月 27日

过去10年科学界鲜为人知的七大发现

BBC的《无限猴笼》节目盘点了过去10年的七大重要发现。它们对现在以及未来都有什么影响？

  • 2018年 7月 27日

“血月”当头照 是凶是吉全球各地说法各异

月食是血光之灾的预兆，还是月亮受伤生病？世纪月食之际盘点关于“血色月亮”的各种说法、习俗和迷思。

  • 2018年 7月 27日

大选与中巴经济走廊：公子哥为民请命

巴基斯坦大选结果揭晓，风流倜傥的明星政客伊姆兰·汗声称获胜，承诺要模仿中国模式，改变巴基斯坦。

  • 2018年 7月 26日

英媒看中国

上海男子状告广电局为同性恋讨个说法

报道说，虽然此案胜诉的机会不大，但当事人及其律师表示希望借此引起中国人对同性恋团体权利的认识和关注。

北京清理“低端人口”引发示威

中国首都大规模清拆外来农民工租住房屋引发示威。《金融时报》和《卫报》观察过示威过程。

中国以体检名义采集新疆人DNA样本

中国当局采集新疆穆斯林人口的DNA样本，以及中国在中朝边境修筑难民营，是今日《卫报》所关注的两条中国消息。

习近平反腐运动与古代朝廷如出一辙

无论是明朝的反腐巡查，还是今天的纪检委官员都有着相同的致命弱点，他们权力过大，没有独立监督。最后自己也成为腐败官员。

记者来鸿

欧洲“王中王”：一个意想不到的新对手

比萨饼、三明治，中产逐渐爱上了吃奶酪（芝士）。传统上，欧洲奶酪是“王中王”，但是总有新创业者盯着这顶桂冠。

台海两岸唇枪舌剑 避免选边站队有无可能

主权争议，不想“躺枪”的话，最好的办法或许是避免选边，同时希望随着时间推移，能找到一个双方都受用的和平解决方案。

品味西非当地人对中国态度的酸与甜

中国投资推动西部非洲国家塞拉利昂经济腾飞，但也有当地人“对中国说不”。塞拉利昂大选“变天”后，两国友谊会“变味”吗？

幸福的北欧“不幸”的人：每天20小时不吃不喝

北欧几乎是幸福的同义词。冰岛的夏天太阳永不落山，美景令人心醉。但是，如果你每天只有日落后、日出前才准吃喝......

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