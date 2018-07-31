BBC Zhongwen 主页
头条新闻
争议“技术外泄” 德国恐叫停中资并购案
根据德国法律，如果政府认定一宗买卖有可能导致“重要技术”外泄，可以主动介入叫停交易，无须国会批准。
- 2018年 7月 31日
中国“网络沙皇” 鲁炜不为人知的一面
陨落的鲁炜，没有在自己的本行新闻上留下篇幅，却成了中国互联网的一个不会磨灭的注脚。
- 2018年 7月 30日
误称华裔妻子为日本人 英外相摆乌龙背后四细节
为何这个貌似不经意的口误被迅速传播？这是一个如他自己所说的“严重错误”吗？
- 2018年 7月 31日
MH370事故新报告出炉 最关键问题仍无答案
- 2018年 7月 30日
引领新一轮太空竞赛的欧洲袖珍小国卢森堡
- 2018年 7月 31日
英国新外相亨特访华 中英自贸谈判尚需时日
- 2018年 7月 30日
影评：《妈妈咪呀2，再次出发》
- 2018年 7月 30日
“一年时间找个老公”脱口秀女汉子的“壮举”
- 2018年 7月 30日
王妃梅根父亲掀波澜 女儿王室一起骂
- 2018年 7月 30日
纽约时报续战特朗普：记者不是“人民公敌”
- 2018年 7月 30日
表情符号emoji这一行 超越日本有多难
- 2018年 7月 30日
柬埔寨大选：一场主要反对党遭解散后的选举
- 2018年 7月 29日
必看
贸易战山雨欲来 美国经济飙升的近喜和远忧
贸易战阴霾笼罩，美国二季经济增幅创四年新高。功劳多少归特朗普？有经济学家警告“好景不长”……
- 2018年 7月 29日
Cosplay扮装者：在虚拟世界中思考现实
“如果遇上喜欢的角色，或会以那角色为榜样，在现实里思考如何改进自己，要好像自己喜欢的角色般努力。”
- 2018年 7月 29日
全球抗议界的新“网红”：侍女装大红袍
在全球很多地方，妇女权益的倡导者，尤其是关注生育权利与堕胎议题的人，正将侍女装作为运动的象征。
- 2018年 7月 30日
希区柯克悬疑片《迷魂记》60年后找到共鸣
距离《迷魂记》首次公映已过去了60年。这部影片在互联网、虚拟现实和人工智能时代却引发强烈共鸣。
- 2018年 7月 29日
中国#metoo蔓延 揭权力规则下隐蔽性侵
朱军被举报的消息被删，正是因为其体制内的身份，而性剥削和性丑闻，最严重也隐藏最深的，恰恰是在体制内。
- 2018年 7月 27日
网络民主的破灭：极端内容如何一步步操纵我们
互联网即将迎来30岁生日，但要找到畅游网络的最佳方法，我们还有很长的路要走。
- 2018年 7月 29日
中国妈妈杀了英国爸爸 掀跨国抚养权争夺战
在爸爸被杀后，一对小兄妹的英籍爷爷奶奶，正在与中国籍外公外婆争夺抚养权。
- 2018年 7月 27日
世纪月全食遇上火星冲：世人抬头看“红月亮”
周六凌晨，世界许多地方都看见本世纪最长的月全食。BBC中文带你看看月全食在不同的地方是甚么样子。
- 2018年 7月 28日
厄齐尔退队看种族歧视：“双重国籍双输？”
土耳其裔德国国脚厄齐尔宣布因种族歧视退出国家队后，BBC非洲部记者以自己亲身经历，分享“双重国籍”的人情冷热。
- 2018年 7月 28日
美国驻华大使馆爆炸案 中方：孤立事件
中国官方回应称，美国驻华大使馆门外爆炸案只是“孤立事件”。
- 2018年 7月 27日
恋爱前必问的十个“专家级”问题
在一个右滑代表喜欢的年代，要想保持感情持久，可以考虑先用这几个问题把一下关。
- 2018年 7月 27日
过去10年科学界鲜为人知的七大发现
BBC的《无限猴笼》节目盘点了过去10年的七大重要发现。它们对现在以及未来都有什么影响？
- 2018年 7月 27日
“血月”当头照 是凶是吉全球各地说法各异
月食是血光之灾的预兆，还是月亮受伤生病？世纪月食之际盘点关于“血色月亮”的各种说法、习俗和迷思。
- 2018年 7月 27日
大选与中巴经济走廊：公子哥为民请命
巴基斯坦大选结果揭晓，风流倜傥的明星政客伊姆兰·汗声称获胜，承诺要模仿中国模式，改变巴基斯坦。
- 2018年 7月 26日
视频
视频 2:34
Cosplay少女：动漫是我的生命
- 2018年 7月 30日
视频 1:03
“痞子蔡”给网路世代年轻人的话
- 2018年 7月 27日
视频 3:10
到韩国济州岛找庇护的也门难民困境
- 2018年 7月 25日
视频 1:22
西班牙“国王步道” 如果恐高别尝试
- 2018年 7月 24日
视频 1:30
2018香港书展人物：24小时追“叮叮”的电车迷黄曼玲
- 2018年 7月 19日
视频 3:11
成品用品里的《西部世界》：AI让硅胶娃娃开口讲话
- 2018年 7月 23日