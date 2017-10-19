冷战揭秘：美国暗中支持印尼反共与排华

Image caption 在上世纪60年代中期苏哈托主导的反共清洗得到美国支持。镇压导致数十万人被屠杀，大批印尼华人被杀，财产被掠夺。

最近解密文件显示，美国驻印度尼西亚使馆在上世纪60年代不仅了解，而且支持当时印度尼西亚军方对亲共人士和左翼人士的镇压和屠杀。

当时美国的外交官把血腥镇压形容为"广泛屠杀"。军方纵容穆斯林团体和民间武装参与屠杀，大批印尼华人被屠杀，华人商店遭洗劫。

当时的美国驻雅加达使馆发出的电文显示，至少10万人在军方反共镇压中被屠杀，巴厘岛就有10000人被杀。但历史学者认为，在1965年10月到1966年期间，发球持续3个月的反共清洗，导致多达50万印尼共产党支持者被杀。

这次被解密的39份美国使馆文件产生于1965年10月到1966年3月期间，冷战的高峰期。当时美国在全球不遗余力地遏制苏联"扩张"和共产主义的"蔓延"。

电文显示，印尼军方在镇压前与西方国家使馆通气，让西方国家了解军方要推翻苏加诺总统的图谋。电文显示，美国军方和美国驻印尼大使建议美国政府向印尼军队提供秘密援助。

图片版权 Getty Images Image caption 1966年3月11日苏哈托少将（左）带领多名将军进入茂物行宫迫使苏加诺总统（右）签署所谓的"3-11命令"，把行政权力移交给苏哈托。

当时亲西方的印尼陆军少将苏哈托以印尼共产党策划"九三〇运动"为借口镇压印尼共产党并且推翻了亲苏联的印尼总统苏加诺。所谓"九三〇运动"指1965年9月30日印尼军官发动兵变，清洗军队，让印尼投入共产主义阵营的企图。

印尼共产党

印尼军队在发出未遂政变的指责后，开始取缔共产党并且展开对亲共和左翼人士的镇压。苏哈托将军在镇压后掌权，其后32年印尼这个世界穆斯林人口最多的国家一直处于他的铁腕统治下。

在苏哈托统治时期，镇压和屠杀被认为是清除印尼共产主义势力的必要手段。在镇压前，印尼共产党是仅次于中共和苏共的世界第三大共产党。

这次解密文件显示，美国政府对当时军方主导屠杀的规模以及穆斯林组织参与杀戮完全知情。在1965年一份来自印尼第二大城市泗水的美国领事的电文说，在东爪哇发生了"大规模屠杀"，在图龙阿贡的一次屠杀中就有15,000人被杀。

电文显示，苏哈托支持大批处决印尼共产党。在印尼许多省，由于许多人被捕导致食品供应和收容房屋供应的问题，因此屠杀被拘禁者就成了解决方案。有些地方干脆不加逮捕就开始直接杀戮。

图片版权 BBC Indonesia Service Image caption 描述印尼上世纪60年代中期镇压和屠杀的美国外交文件

美国使馆电文还显示被军方屠杀的所谓印尼共产党当中，许多人对所谓"九三〇运动"并不知情，美国了解大批不知情者遭到杀戮。当时美国正向印尼军队提供大量秘密援助。

1965年10月到1966年3月间，印尼发生的反共清洗中，军队和民间武装都参与了滥杀。

杀“异教徒”

美国使馆1965年10月的电报显示，印尼军队和穆斯林组织进行了反共镇压。11月的电文显示，在苏拉威西省的Bone县，穆斯林暴徒冲进拘押营地屠杀了200多被指为亲共的被拘留者。

电文显示，印尼军方在镇压行动中同穆斯林和基督教政党联合行动。

在爪哇东部的镇压和屠杀中，穆斯林组织把杀戮"异教徒"当作升入天堂的"入场券"。许多穆斯林暴徒认为把受害者的血涂在自己脸上，就更有把握升入天堂，于是屠杀有了"圣战"色彩。

图片版权 Getty Images Image caption 在1965年发生的清洗中，印尼军队抓捕大批左翼人民青年团的成员

在棉兰市的穆斯林组织发出指示说，共产党是最低级的异教徒，杀共产党是穆斯林的宗教义务。

1965年12月份的使馆电文显示，在爪哇东部发生的滥杀无辜行动中，军方每晚悄悄交出10-15名被拘押者让供穆斯林处决。

电文说，印尼军方一方面说局势得到控制，一方面允许穆斯林对印尼共产党人士杀戮，以推卸军方对暴力的责任。

印尼华人

一份雅加达美国使馆1965年10月的电报显示，军方对美国使馆官员说，他们计划对中国驻印尼使馆采取行动。

图片版权 AFP Image caption 印尼最大的穆斯林组织伊斯兰教士联合会的下属的班瑟多功能青年团成员2015年在爪哇东部焚烧镰刀斧头旗帜。该组织被指在苏哈托的反共镇压中处决共产主义组织成员。

1965年11月的美国使馆电文显示，在印尼苏拉威西省，爪哇的中部和东部地区，在军队支持下发生了镇压和屠杀。许多华人被指为共产党支持者遭到镇压。

在望加锡市11月发生的骚乱中，90%的华人店铺被抢劫一空或被捣毁。

1965年12月份的使馆电文显示，在爪哇岛就有34,000被指为印尼共产党人被捕。许多华裔被指参与了"九三〇运动"，当局以此为借口掠夺了他们的财产。

在数个省份，印尼华裔的财产被没收。地方军队的指挥官夺取了印尼华商会成员的大米加工厂和纺织厂。

美国使馆电文显示，在巴厘岛华裔商店被放火焚烧。亲共产主义中国的华裔人口遭到迫害。尽管印尼当局保护亲台湾的华裔人口，但是亲国民党政府的华裔仍然没有幸免。

图片版权 xinhua Image caption 1963年9月印度尼西亚共产党主席艾地(左一)访问中国，在北京向毛泽东赠送礼物"天堂鸟"标本。

毛泽东

1966年4月一份由美国驻香港领事馆向美国驻雅加达大使馆发出的电文指出，印尼军方支持的报纸《陆军》的一篇报道说，"九三〇运动"背后有红色中国和中国领导人毛泽东的策划是子虚乌有的捏造。

印尼报纸《陆军》的上述报道几乎完全出自1965年12月16日香港的一份中文双周刊一项报道。报道说，毛泽东敦促印尼共产党总书记艾地除掉印尼军队将军。

报道说，毛泽东希望印尼共产党在9月30日发动政变夺取权力，这样一个共产主义的印尼的国庆日就和中国一样都在10月1日。

两篇报道都说，毛泽东对艾地说，需要杀印尼的官员和军人夺取权力。电文显示，上述不实的报道内容为印尼军方镇压和屠杀共产党提供了借口。

印尼共产东总书记艾地曾经在1957、1959、1961、1963和1965年五次访问中国。1965年艾地在"9·30"事件后被军方逮捕，11月24日被处死。