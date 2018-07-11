2018世界杯：环保球衣让台湾也进了决赛圈

图片版权 Getty Images Image caption 本图中的所有世界杯球队球衣都是用台湾制的环保布料

谁说世界杯足球赛上看不到台湾的身影，你可能不知道的是，本届世界杯有16个国家的球衣使用了台湾回收宝特瓶制成的环保纱布料制造。

世界杯32个队伍之中有半数的球队球衣都是用台湾制的环保布料，包括睽违28年后再次进入最后四强（半决赛）的英格兰队。

英国在台办事处（British Office Taipei）日前就在脸书专页上对英格兰队球衣受惠于台湾的纺织技术表示感谢。

“我们要感谢台湾纺织技术所提供之强力排汗英格兰队球衣！！！我们期望英格兰队能继续穿着台湾研发的环保球衣，站上今年世足赛决赛！！”

图片版权 Getty Images Image caption 英格兰队的球衣采用台湾制的环保布料

英国在台办事处还说，“台湾纺织和制鞋技术国际闻名，包括英格兰队球衣，2018世足赛还有十几个国家代表队也都使用台湾纺织相关科技产品。”

“回收宝特瓶制成的环保纱，加上无缝缝衣技术，车出来的球衣能减少对身体的摩擦，这次英格兰球队使用球衣，都是利用这些台湾纺织技术制成！”

最后，英国在台办事处也不忘提醒台湾球迷帮英格兰队加油，并表示尽管英格兰和克罗地亚的半决赛在台湾时间周四凌晨二点举行，但还是希望台湾球迷除了看英格兰球员的球技表现，“更要注意令人骄傲的台湾纺织技术”。

图片版权 Reuters

回收宝特瓶

台湾《中央社》报道，2014世界杯足球赛在巴西举行，当时外媒曾报导有10个国家队身着台湾制造的环保塑料球衣，更以“台湾赢了世足冠军，但不是在足球场上，而是在球员更衣室”，盛赞台湾的环保球衣技术。

台湾环保署统计，2018世足赛共有32个国家参与，其中16个国家代表队身上的球衣是用台湾回收宝特瓶制成的环保纱制成，不仅达到半数，更比上届世足赛还多了6队。

这16个球队包含运动品牌大厂Adidas赞助的比利时、阿根廷、哥伦比亚、埃及、德国、伊朗、日本、墨西哥、摩洛哥、瑞典、西班牙、俄罗斯，以及Nike赞助的英格兰、巴西、葡萄牙及沙特阿拉伯。

报道说，Nike赞助的4支球队球衣都是在台湾制成。Adidas赞助的12个国家的球衣，虽然不是在台湾制成，但是是用台湾的环保纱在其他国家制成球衣。