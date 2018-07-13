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又是一个13号，星期五。为什么人们总认为这是一个坏日子，不吉利呢？这个迷信的由来又是什么？

没有人确切知道这个迷信最早是从哪来的，但一般人都担心遇到“黑色星期五”会有不好的事情发生。

在西方，数字13一直以来就代表着不吉利，而星期五也是一样，如果两者碰到一起就更加让人惊恐害怕。

数字13不吉利

很多人相信数字13不吉利源自于圣经。背叛耶稣基督的犹大，据信是基督的最后晚餐餐桌上第13个就座的人。

西方人不喜欢13这个数字的传统一直延续到今天，没有人宴客会邀请13个人，12或14人都可以，13绝对不行。

如果宴客当天，宾客和主人加起来真的只有13个人的话，主人就会把一只玩具熊放到第14把椅子上，硬生生凑成14！

在北欧挪威神话中，众神的晚宴被第13位客人洛基（Loki）破坏，他还把黑暗带到全世界。

图片版权 Getty Images Image caption 餐桌上有13个人用餐被认为是不吉利的

数字13不吉利的迷信还超越了餐桌，扩大到了生活中的更多方面。

许多旅馆和酒店都没有13号房间，公寓楼或居民街道上也没有13号，一些大楼也没有第13层楼，从12楼直接跳到14楼，一些航空公司机舱座位没有第13排……。

不幸运的星期五

数百年来，星期五一直被视为是一个星期当中最不幸运的一天。

14世纪，英国文学家乔叟（Geoffrey Chaucer）在他的《坎特伯雷故事集》里写道，“这一切灾难在一个星期五降临。”

以前在英国，死刑犯通常在星期五被执行绞刑，因此星期五也被称为“绞刑日”。

但是复活节前的“圣周五”（Good Friday），或称耶稣受难日，则是一个例外。这是耶稣被钉上十字架的那天，人们相信圣周五是个好日子。

因此，如果你在圣周五出生，那就能给你带来好运。比一般人更为迷信的航海船员也经常选在圣周五出发开始远洋航行。

13号星期五

但是把13号和星期五结合起来当成不吉利的象征，则是相对较晚才出现的传统，大约是100年前才开始的。

13号星期五给人们的恐惧感还连带出现了一个新的单词——“paraskevidekatriaphobia”（13号星期五恐惧症），这个源自于希腊字根的单词拼写复杂又难以发音，看上去就让人发毛。

看到这里，你也害怕遇到13号星期五吗？如果是的话，你也许可以暂时放心，因为今天过后，你要等到2019年9月才会再次遇到13号星期五。