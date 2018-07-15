2018世界杯：法国4-2击败克罗地亚二度夺冠
- 2018年 7月 15日
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周日（7月15日），在莫斯科卢日尼基体育场上演了一场扣人心弦的精彩决赛。
终场，法国以4-2击败了表现顽强的克罗地亚，赢得2018年世界杯，这也是法国第二次夺得世界杯冠军，上一次是1998年法国世界杯。
法国队的主帅德尚，20年前法国首次夺冠的时候是法国代表队球员、队长，周日法国二度夺冠，德尚也成为历史上第三个作为球员和教练都捧过世界杯的人。
4-2的比分也是1966年以来，进球数最多的一场世界杯决赛。
激烈比赛
不过法国的胜利并不轻松，他们面对首次杀入世界杯决赛的克罗地亚，赛前多数人看好法国队，但谁也难以想象，克罗地亚在比赛上半场成功压制法国，要不是曼祖基奇的乌龙球，和争议性的VAR判决带来的格里兹曼的罚球，法国几乎没有任何发挥的空间。
但也就是这两颗进球让法国队在中场时以2-1领先。
下半场比赛进行到60分钟前后，法国的博格巴和姆巴佩在六分钟的时间里分别连进两球，瞬间压垮了克罗地亚的气势。
克罗地亚在落后3球的情况下重整旗鼓，法国门将洛里斯在门前接到队友回传，但控球失误，曼祖基奇抓到机会门前起脚为克罗地亚扳回一球。
但法国此后没有再给克罗地亚任何机会，终场哨声响起法国球迷全场欢呼，终于摆脱了两年前欧洲杯失败的表现，第二度赢得世界杯。
颁奖时球场突然下起倾盆大雨，但法国球员和球队职员欢庆的心情丝毫不减，当洛里斯高举大力神杯的时候，焰火四射热烈气氛飙到最高点。