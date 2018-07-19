当红玩具“鬼口水”：你必须知道的五件事

图片版权 Getty Images Image caption 史莱姆，又称鬼口水，是一种粘液状玩具

不知道从什么时候开始，一种被称为史莱姆（slime，俗称鬼口水，鼻涕胶，水晶泥，拉伸泥）的粘液状物质成了孩子们最风靡、最火热的玩具。

这种由胶水、水和硼砂混合而成的粘液状物质，介于固体和液体之间，软软稀稀糊糊的，但却又不会粘手，拿在手里触感非常奇特。

加上了各种颜色的色素，或是金银、荧光等各色亮片亮粉，或是小型塑料颗粒之后，这种粘液状玩具就变成五颜六色、七彩灿烂“水晶泥”，或是粘稠恶心的“鬼口水”和“鼻涕胶”。

喜欢玩史莱姆的孩子认为，这种粘液状玩具在手上可以揉、捏、抓、握、还可以两只手将它拉扯、延展、塑形，总之拿在手上玩起来可以帮助他们疏解压力，放松心情。

图片版权 Getty Images Image caption 玩史莱姆粘液让人疏解压力，放松心情

含有毒成分

但是这种非常流行的粘液玩具现在出现了一大问题。

英国消费者杂志《Which?》委托进行的调查发现，他们在英国买到的11种史莱姆粘液玩具中，有8种粘液玩具含有超过标准的硼砂，有问题的粘液玩具都是在Amazon网上商家买的，产品已经下架。

硼砂是一种化学成分，可以提高粘液的粘稠度，但是含量超过标准有可能会引起过敏，呕吐，腹泻，痉挛，高含量的硼砂甚至会危害繁殖能力，危害腹中的胎儿。

欧盟的安全标准规定，每一公斤成分不得超过300毫克（300mg/kg），但抽测的11种粘液玩具中，最高的硼砂含量竟然高达1400mg/kg，超过欧盟安全标准的四倍以上。

《Which?》呼吁政府和商家负起责任，并奉劝家长要小心谨慎选择史莱姆粘液玩具，不要贪便宜购买来路不明的产品，最好到有品牌而且信誉好的商店购买。

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DIY网红助推

说起史莱姆粘液玩具的风靡现象，社交媒体上各种粘液DIY的教学影片，以及网红助推风潮实属“功不可没”。

16岁的的加拿大人Alyssa Jagan在社交媒体Instagram上分享自己的史莱姆粘液教学影片，收获了超过85万名粉丝追踪。

在接受BBC采访的时候，艾利萨向人们展示了她制作粘液的各种材料，摆满一整个柜子的各种胶水，瓶瓶罐罐，颜料和材料等。

为什么史莱姆粘液玩具如此风靡？艾莉萨表示，最多人跟她说的就是玩粘液玩具让他们感觉到一种莫名的满足感，几乎让人上瘾，欲罢不能。

小小年纪的艾莉萨除了在Instagram上分享粘液制作影片和图片之外，也出版书籍，介绍她自己的史莱姆粘液制作方法。

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在家里亲手实验

而社交媒体的粘液DIY教学影片，更让孩子们自己在家里搞起实验，制作各种配方的粘液玩具。

有些家长就发现，家里的沐浴乳、洗发精和洗面乳用量超过平常，原来都是被孩子拿去充当实验品，制作史莱姆粘液去了。

为了研发硼砂的替代品，孩子们也翻遍厨房的橱柜，拿出苏打粉、玉米粉，甚至是隐形眼镜药水，都成为实验材料。

至于那些不亲自动手实验的人，可能已经被“粘”在屏幕前面了，很多大人和孩子看着史莱姆粘液影片也会上瘾，一看好几个小时停不下来。

图片版权 Getty Images Image caption 2018年，还有人在玩指尖陀螺或编制彩色橡皮筋吗？

胶水销量大增

随着史莱姆粘液玩具和产品受到欢迎，连带着作为原料之一的胶水也出现畅销现象。

法国一家胶水工厂制造胶水已经有将近100年历史，但因为产业变化，需求减少，18年前工厂一度面临经营危机。

但是拜粘液产品走红所赐，该胶水工厂订单大增，不但摆脱经营困境，年营业额更上飚到数百万欧元。

图片版权 Getty Images Image caption 魔术方块从80年代开始流行，到现在都还一直吸引着大人和小孩

风靡一时

史莱姆粘液并不是第一个风靡老少的玩具，史莱姆粘液之前是指尖陀螺（fidget spinner），指尖陀螺之前是彩色编制橡皮筋（loom band）。

在那之前，更久远的还有80年代风靡全球的魔术方块（Rubik's cube），但是魔术方块经过几十年，一直到现在还吸引着各个世代的人。

谁会知道明年的这个时候，还有人在玩史莱姆粘液吗？