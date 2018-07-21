夏日旅游：英国人最喜爱的十大度假胜地

图片版权 Getty Images Image caption 马略卡岛是英国人最爱的地中海度假地之一

又到了夏天旅游旺季，许多英国人也利用暑假期间带着全家一起出去度假，但你知道英国人夏天最爱去哪些地方度假吗？

因为气候的关系，英国夏天很短，气温也不高，全年日照时间少，所以到了夏天，英国人喜欢去有阳光的热带岛屿和海边度假。

西班牙

英国人说到度假、阳光、热带、岛屿和海滩、第一个想到的就是西班牙，西班牙几乎是所有英国人最爱的旅游目的地。

西班牙离英国不远，文化相近，物价较便宜，最重要的是，气候“保证”要比英国好，因此成为许多英国家庭度假的首选，有些英国人干脆在西班牙买房作为第二个家。

西班牙度假的类型也非常多元化，有海岛沙滩，也有观光城市，满足各个年龄，不同爱好的人的需求。

图片版权 Getty Images Image caption 地中海上的马略卡岛是一个度假胜地

地中海的伊维萨岛（Ibiza）和马略卡岛（Mallorca）就以疯狂派对、喝酒、舞厅夜总会闻名，非常受到年轻人的欢迎。

非洲西海岸外的西班牙属地加那利群岛（Canary Islands）一年四季气候温和，也是英国最受欢迎的旅游地之一，尤其是全家大小一起度假。

更不用说那些充满文化气息的西班牙城市了，随便到马德里、巴塞罗那和其他城镇，都可以感受到西班牙的文化、艺术、历史、美食、风景。

总之，对那些想要出国度假的英国人来说，西班牙是一个“很保险”的选择，西班牙保证会带给你太阳、沙滩、美酒和塔帕斯（tapas）下酒菜，夜生活和数不尽的观光景点。

图片版权 Getty Images Image caption 希腊的克里特岛

希腊

希腊也是另一个以海岛度假著称的地方，爱琴海、爱奥尼亚海（Ionian Sea）、地中海三面包围，希腊一共有超过200多个有人定居的岛屿。

和西班牙一样，到希腊度假也是享受阳光、岛屿和沙滩，同时还可以探索雅典和其他地方上千年的历史、遗迹和神话故事。

希腊那么多的岛屿也有不同的风光，例如东边的岛屿靠近土耳其，你可以感受到明显不同的中东风情，南边的最大岛屿克里特，得益于非洲来的暖风。

而爱琴海中的米克诺斯岛（Mykonos）和圣托里尼岛（Santorini），你可以欣赏白色墙壁和蓝色屋顶的希腊海岛建筑。

图片版权 Getty Images Image caption 圣托里尼岛风景如画

法国

法国是距离英国最接近的欧洲大陆国家，虽然英国人和法国人并不总是相处得来，但是法式风情在英国一直有市场。

法国有山有海，有美食也有美酒，喜欢观光和艺术文化的人可以到巴黎这样的大城市，带孩子的家庭可以到巴黎迪士尼乐园，喜欢自然和户外活动的人可以到阿尔卑斯山区来一趟自行车旅行或徒步健行，到普罗旺斯和蔚蓝海岸更可以欣赏山村田园风光和尼斯、嘎纳等迷人的海滨城镇。

由于地理位置接近，许多英国人一家大小从家里直接开车去法国度假，连车带人乘渡轮或火车跨越英法海峡到欧洲大陆。

开着自家的车在法国度假不论去哪里都多了一份便利，也省了度假期间租车的花费，回程的时候还可以在加莱港口购买欧洲货和法国酒带回英国享用，而这也成为开车到法国度假一定要做的事情之一。

图片版权 Getty Images Image caption 葡萄牙南部地区阿尔加维有许多美丽慑人的海滩

葡萄牙

葡萄牙也是吸引英国人夏天度假的热门地点之一，尤其是最南端的阿尔加维（Algarve）地区，还有里斯本，波尔图等地方。

南边的阿尔加维地区以美丽的海岸著称，这里面临大西洋，夏天时比地中海度假地要稍微凉爽一些，而且观光客相对较少一点，可以享受更多一点的悠闲时光。

阿尔加维美丽慑人的海滩是最大的吸引点，一共有超过150多个海滩供你选择，有些地点僻静脱离尘世，有些适合冲浪，还有些地点可以同时看到石灰岩峭壁，湛蓝色的海水和黄金沙滩。

靠近海岸线附近还有几个小镇，你可以明显感受到当地人的悠闲生活，度假者在路边咖啡厅，酒吧和餐馆消磨时光，广场上还有水池，喷泉让孩子玩耍。

图片版权 Getty Images Image caption 撒丁岛岸边的私人休闲游艇

意大利

想去地中海度假，而且预算比较宽裕的英国人可以选择意大利，这里的套装旅游行程比较少，价格稍微高一点。

意大利的撒丁岛和西西里岛上有许多高档度假酒店，很多酒店还有自己的专属沙滩，满足社交名流维护隐私的需求。

在地中海岛屿或滨海小镇上还可以看到许多私人豪华游艇，停泊在离岸海域，简直就是有钱人的海上城堡，船上的富豪和名流可以在不受打扰的情况下充分享受度假时光。

不去海岛的英国人可以选择到阿玛菲海岸（Amalfi Coast），体验意大利湛蓝色的地中海和海岸山城的绝色美景。

图片版权 Getty Images Image caption 马耳他曾经是英国殖民地

马耳他

位于意大利南边的马耳他是一个地中海岛国，以前曾经是英国殖民地，因此英国人对马耳他情有独钟。

英国女王伊丽莎白二世结婚后和丈夫爱丁堡公爵曾经在马耳他居住两年，当时她尚未继承王位，而爱丁堡公爵则担任海军军官被派驻在马耳他。

当时的伊丽莎白公主尚未继承王位，和夫婿派驻海外，得以度过两年安静的悠闲时光，后来女王也多次提到她对马耳他的喜爱。

英国人来到马耳他度假，可以享受地中海的温暖气候和海滩，但又感觉置身在英国，有许多英国商店，而且当地人也说英语，这是其他南欧国家没有的。

土耳其、塞浦路斯

英国人要去地中海度假，再远一点的就去土耳其或塞浦路斯，这里的套装旅游行程选择多，价格也比较便宜，但飞行时间稍微长一点。

除此之外，土耳其的海边度假胜地，以及塞浦路斯，都给英国度假客提供了阳光、海滩和美酒。

图片版权 Getty Images Image caption 威廉王子全家到加勒比海的马斯蒂克岛度假，享受与世隔绝、不被打扰的天堂乐园

加勒比海

在英国的度假旅游广告上，加勒比海岛屿经常被形容成人间天堂，几个关键词是：热带岛屿，沙滩，珊瑚礁，私人度假别墅。

几个较受英国人欢迎的岛屿包括安提瓜、巴巴多斯、多米尼加，还有牙买加、古巴、巴哈马。

英国富豪企业家理查德·布兰森就在加勒比海拥有一个私人的度假岛屿Necker Island，这里经常有社交名流和好莱坞明星前来度假。

今年，英国的威廉王子就和全家人到了马斯蒂克岛（Mustique）度假，马斯蒂克岛是一座私人岛屿，属于圣文森特和格林纳丁斯。

这座与世隔绝的小岛拥有清澈见底的蓝色海水，白色沙滩，最重要的是绝对的隐私程度，岛上是禁飞区，全岛只有100栋度假别墅，王室成员到这里度假不必担心狗仔队和粉丝的跟踪。

图片版权 Getty Images Image caption 奥兰多的迪士尼乐园受到英国家庭的欢迎

美国佛罗里达州

从加勒比海再过去一点就到了美国的阳光之州——佛罗里达州，这里也是英国人喜爱的度假胜地之一。

佛罗里达州的奥兰多被称为主题乐园之都，有迪士尼乐园，还有环球影城，哈利·波特魔法世界，是有孩子的英国家庭的最爱。

往南一点就到了迈阿密，在充满拉丁风味的迈阿密，有各种水上活动，还可以看到时髦的男女，各类商店，酒吧和餐馆，晚上的夜生活也多彩多姿。