图片版权 EPA Image caption 台湾前奥运选手纪政支持台湾争取奥运正名活动

台湾民间发起奥运正名活动，再度激怒中国政府，东亚奥委会在北京开会，决定取消明年预定在台中主办的2019东亚青年运动会。

东亚奥林匹克委员会周二（7月24日）在北京召开临时理事会，委员会主席刘鹏表示，有政治势力在岛内发起2020东京奥运正名公投，公然挑战奥委会模式，对2019东亚青年运动会产生了巨大的政治风险。

委员会建议取消2019台中东亚青年运动会，并交付理事会成员表决，日本理事斋藤表示，2014年就决定由台中办理2019东亚青年运动会，现在突然要决定停办，太过仓促。

但投票最后以一票反对（台湾），一票弃权（日本），七票赞成，通过了取消台中主办2019东亚青年运动会的议案。

纪政与奥运

2020年奥运将在东京举行，台湾前奥运选手纪政发动“2020东京奥运台湾正名公投联署”，争取用台湾的名字参加2020年东京奥运。

纪政在1960、1964、1968年，曾经三次代表台湾参加过奥运，并在1968年墨西哥城奥运会上赢得女子80米跨栏铜牌，是第一位在国际田径赛事短跑中获奖的亚洲女子选手。

这三次奥运，都是以台湾的名字参加奥运比赛，纪政也秀出她的奥运铜牌，上面国家栏写的就是Taiwan。

纪政说，当年她参加奥运，选手们就是以台湾的名字被介绍入场的，而且也可以使用中华民国的国旗和国歌。

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奥运模式

但是自从1970年代起，中华人民共和国取代了中华民国在联合国的中国席位之后，奉行一个中国政策，逐渐开始在国际场合上压制台湾生存空间。

在奥运会发生多次关于名称问题的争执之后，1981年，中华奥委会与国际奥委会在瑞士洛桑签订协议，同意中华民国以中华台北（Chinese Taipei）的名义参加奥运。

这就是所谓的“奥运模式”，中华民国代表队此后参与国际比赛都以中华台北作为称呼，简称中华队或台湾队。

这种“奥运模式”还扩大到体育以外的国际场合，中华台北也成为台湾参加国际组织所使用的官方名称。

强烈抗议

对于奥运正名活动尚未达到公投联署目标，就已经先导致2019年台中东亚青年运动会被取消，纪政也表达了强烈抗议和深感痛心。

纪政表示，她支持2020东京奥运台湾正名公投联署活动，台湾是民主国家，公民权利的行使也是法律所允许的。

她说，如果因为台湾人民合法行使公民权利，就透过政治力影响，毫无道理地取消台中市的主办权，她个人无法接受这样的行为，相信台湾人民会有自己的判断。

中华奥委会主席林鸿道也表示，这是中华奥委会第一次举办奥运体系赛事，如今被停办，非常难过是东亚青年站上奥运体系竞技场机会被剥夺。