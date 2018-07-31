特朗普的祖父少小离家 拼搏成就“美国梦”

图片版权 Getty Images Image caption 弗里德里希·特朗普1887年摄于纽约。

特朗普的祖父看上去和当时的其他移民没什么不同。老特朗普经过长时间坐船海上颠簸后来到纽约，想在那里挣钱寄给留在德国巴伐利亚老家的母亲和四个兄弟。

和其他许多移民一样，他不会说英语。他在比他早到美国的姐姐家住了好几年。

不过他和其他移民不同的是，在老特朗普到达曼哈顿岛南部的"城堡花园"（Castle Garden）移民中心122年后，他的孙子唐纳德·特朗普成了美国第45任总统。

经济移民

1885年10月19日，16岁的弗里德里希·特朗普 (他到达美国时登记的名字是带有德语痕迹的Trumpf)第一次看到了纽约湾。当时在海湾的"自由"小岛上，自由女神像仍然在建造之中。

图片版权 MANAGED (PROJECT-LICENSE) Image caption 埃利斯岛移民接待中心设立前，曼哈顿岛南部的"城堡花园"（Castle Garden）的移民中心是主要接待地点。

老特朗普乘坐的邮轮SS Eider号从德国北部的不莱梅起航，大约10天后越过大西洋抵达纽约。

老特朗普乘坐的船舱在最底层，也就是装货物的那层船舱，相当于后来的三等舱。他并没有自己的船舱，旅途间只能和其它旅客一起在公共空间休息。

《特朗普：三代建筑者和总统》一书的作者关达·布莱尔（Gwenda Blair）说，"他只有个能睡觉的折叠床，在风平浪静的时候他才能吃一顿饭，食品也很简单。"

对老特朗普来说，那次大西洋上的航行不大可能轻松愉快。

三等舱的旅客在两周左右的旅途中没有厕所或淋浴设备。晕船的时候，他们就在睡觉，消磨时光的地方呕吐。抱怨新旅客气味难闻，司空见惯。

弗里德里希·特朗普单身一人旅行，并没有成年人陪伴，但是他一刻也没有忘记自己到达彼岸的目的。

《特朗普》一书的作者布莱尔说，"毫无疑问，他是个精打细算的移民，他自己说过他移民是为了挣钱帮助自己的母亲，他和他姐姐都往家寄钱。"布莱尔还说，不久老特朗普的另外一个姐妹也来到美国和他们团聚。

图片版权 MANAGED (PROJECT-LICENSE) Image caption 特朗普祖父离开德国巴伐利亚卡尔施泰特（Kallstadt）小镇的时候，镇上居民不足一千人。

特朗普的老家是德国巴伐利亚的小村卡尔施泰特（Kallstadt），他们家在那个产葡萄酒的乡村拥有一小块土地。但是在弗里德里希·特朗普的父亲去世后，他们家人背上了沉重的债务。

弗里德里希·特朗普的母亲被债务困扰，加上养家糊口的压力，她不得不让弗里德里希·特朗普去附近的小镇去做理发学徒。

弗里德里希·特朗普起早贪黑地干了两年半，每周7天，每天日出而作，日入而息，挣钱支付理发手艺培训。当他返回卡尔施泰特的时候，他意识到那个小镇太小，容纳不下两个理发匠。

面对暗淡的前景，而且还可能被征去服3年兵役，年轻的弗里德里希·特朗普选择离开家乡去新世界。他在一个夜晚离开了自己的家，走时留下了一个字条，向他母亲解释了他离开的原因。

发矿工财

图片版权 MANAGED (PROJECT-LICENSE) Image caption 19世纪后期曼哈顿下东区是移民，体力劳动者，特别是德国人喜欢居住的地方。

弗里德里希·特朗普到达纽约受到他姐姐凯瑟琳和她丈夫的弗莱德·舒斯特（Fred Schuster）的迎接。他的姐夫也是出生于德国卡尔施泰特农村的移民。他们让他在自己在曼哈顿下东区的家中居中。当时那里是移民，体力劳动者，特别是德国人喜欢居住的地方。

他在美国最初几年靠理发为生，后来他离开纽约去美国西北部碰运气。

弗里德里希·特朗普先到了华盛顿州的西雅图住下来。在获得美国公民身份后不久，在1892年他首次在美国总统选举中参加投票。

当时在美国归化入籍十分简单：入籍者需要在美国生活7年，然后有人作证说申请人"品行良好"就行了。

特朗普的祖父入籍成为美国人时，顺便改了自己的名字，即把Trumpf当中的f去掉，成了现在特朗普的拼写：Trump。

图片版权 MANAGED (PROJECT-LICENSE) Image caption 特朗普利用“淘金热”，为矿工提供食宿，牟取利润。

在西雅图老特朗普开始改行，不再做理发匠，而开始经营餐馆和小旅馆，为大批蜂拥到西雅图的人提供服务。

作者布莱尔说，"在后来8年当中，他开过许多餐馆，第一家开在西雅图，然后在育空（Yukon）和其他有'淘金热'的地方开餐馆，他所做的就是在矿工身上挖掘（财富）。"

"他自己从来没有进入采矿业，只是为矿工提供服务，因此他去有工人的地区（做生意）。"

关达·布莱尔说，"当他（老特朗普）在1900年离开育空地区的时候，他已经聚集了相当于现在50万美元的财富。"

从德国被驱逐

老特朗普成为有钱人后，首次回到阔别15年的德国故乡卡尔施泰特。在那里他遇到了他家邻居的女儿，比他年轻11岁的伊丽莎白·克莱斯特（Elizabeth Christ）。

图片版权 MANAGED (PROJECT-LICENSE) Image caption 特朗普的祖父母从德国来到纽约。

在1902年8月，他们俩结婚，把家搬到了纽约，在那里他们有了第一女儿。然后弗里德里希·特朗普又重操旧业做理发生意，还兼任一个旅馆和餐馆的经历。

但是他太太伊丽莎白十分思念德国家乡，在1904年他们又回到了德国，计划在一直在那里生活下去。

但是事与愿违。在1905年，弗里德里希·特朗普收到巴伐利亚当局的一封信，信中说他重返德国的申请被拒。当局命令他在两个月内离开德国。

弗里德里希·特朗普返回德国的申请为什么遭拒呢？德国当局认为他20年前去美国是为了躲避强制性兵役，因此他受到了惩罚，失去了德国国籍。

另外，弗里德里希·特朗普当初也没有通知当局他要离开德国去美国。

图片版权 MANAGED (PROJECT-LICENSE) Image caption 特朗普总统的祖父母离开德国后不久就生下一子，那就是特朗普的父亲弗莱德·特朗普（右）。

在绝望中，老特朗普写信给巴伐利亚摄政王路特波德，请求摄政王允许他留在德国。

老特朗普在信中写道："为什么要让我们离境？""这让我们家陷入艰难境地，如果诚实的人受到如此待遇，那么我们的同胞会怎么想？更不用说那会导致巨大的经济损失。"

但老特朗普的请求并没有任何结果。在1905年6月，特里普一家又回到了纽约。

弗里德里希·特朗普回到纽约后不久，就生出了弗里德里希·克莱斯特· 特朗普，那就是现在美国总统特朗普的父亲。

那次回美国后，弗里德里希·特朗普又做了一段时间理发匠，直到他开始做小本资产生意为止。

图片版权 MANAGED (PROJECT-LICENSE) Image caption 特朗普的祖父1918年他死于流感，他没能看到家族的房地产大发展。

弗里德里希·特朗普开始在纽约皇后区买地皮和小房产，因为在后来几年那里是纽约城市化快速发展的地方，那也是特朗普家族房地产帝国的种子。不过弗里德里希·特朗普并没有看到家族的房地产大发展，1918年他死于流感。

一百多年前，特朗普的祖父只身一人，只带一个皮箱，一个三等舱船票来到美国。他让家人在新世界站稳了脚跟。作为一个移民，他实现了自己的"美国梦"。